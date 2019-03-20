ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أمين الفتوى يوضح كيفية إخراج زكاة المال على أسهم البورصة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:14 ص
زكاة المال على أسهم
زكاة المال على أسهم البورصة
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الأشخاص الذين يشترون أسهما في البورصة للتجارة ومراقبتها سواء بالمكسب أو الخسارة ، عليه أن يخرج الزكاة ويكون إخراج زكاة المال بأن يكون المكسب بلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار21 ويكون مر عليه عام كامل.

وأضاف ممدوح في فتواه على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ردا على سؤال : "هل يجوز إخراج زكاة من الأموال التي استثمرها بشراء الأسهم في البورصة؟"، نعم يجوز في حال المكسب وتقدر بأن يكون عام كاملا .

وتابع: أما في حال لو خسرت الأسهم ولم يكتمل النصاب الذي يقدر 85 جراما من الذهب فلا يخرج زكاة.

ترشيحاتنا

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

شوقي يرد على المطالبين بجعل «2 ثانوي» عاماً تجريبياً خارج المجموع

متى ينقضي توقيت عقيقة المولود.. علي جمعة يجيب

تراجع جديد في أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 20 مارس 2019

عاش هنا يوثق رحلة تحية كاريوكا من الإسماعيلية للقاهرة لتحترف الرقص

التموين: إقامة أول منطقة لوجستية لكارفور بتكلفة 120 مليون دولار

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم أمام المقاولون العرب في الدوري

ممثل شهير: كنت شغال في مصنع كرتون بشبرا الخيمة

لو بتركب قطارات القاهرة شبين القناطر بلبيس الزقازيق المنصورة.. اعرف مواعيدها | خدمات

رامي رضوان عن سرقة بطارية سيارة نهارا: بجاحة.. فيديو

هروب قائد سيارة دودج بعد صدمه سيارتين في المهندسين.. فيديو وصور

الاعتداء على إمام مسجد بارز في بريطانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

عاش هنا يوثق رحلة تحية كاريوكا من الإسماعيلية للقاهرة لتحترف الرقص

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

بسطة.. حكاية مسكن قطة أثار دهشة علماء الحملة الفرنسية.. صور

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

فيديو

تعرف على تفاصيل حملة كن متطوعًا.. فيديو
المرور: سيولة تامة على أغلب الطرق.. فيديو
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا.. فيديو
شاهد.. مجلس الأعمال المصري الأوروبي يعقد اليوم جلسة حوار حول تعديلات الدستور
الأرصاد: انتهاء موجات البرد وبدء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟