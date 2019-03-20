أمين الفتوى يوضح كيفية إخراج زكاة المال على أسهم البورصة

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الأشخاص الذين يشترون أسهما في البورصة للتجارة ومراقبتها سواء بالمكسب أو الخسارة ، عليه أن يخرج الزكاة ويكون إخراج زكاة المال بأن يكون المكسب بلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار21 ويكون مر عليه عام كامل.



وأضاف ممدوح في فتواه على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ردا على سؤال : "هل يجوز إخراج زكاة من الأموال التي استثمرها بشراء الأسهم في البورصة؟"، نعم يجوز في حال المكسب وتقدر بأن يكون عام كاملا .



وتابع: أما في حال لو خسرت الأسهم ولم يكتمل النصاب الذي يقدر 85 جراما من الذهب فلا يخرج زكاة.