محافظ قنا: تشغيل محطة أبو دياب مع بداية شهر رمضان

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن محطة مياه أبودياب شرق، ستساهم في حل مشكلة ضعف المياه وعدم انتظامها بالمنطقة المحيطة، حيث تم إقامة المحطة على مساحة 1050 م٢ بطاقة انتاجية 25 لتر / ثانية بتكلفة مالية بلغت 20 مليون جنيه وستخدم 50 ألف مواطن مقيمين بـ 23 نجع وعزبة بقرية أبو دياب شرق.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا، لوفد جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان برئاسة اللواء ياسر عبدالله مستشار المدير التنفيذي للجمعية، لمناقشة الموقف التنفيذي لمحطة مياه أبودياب شرق التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والجمعية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار محافظ قنا، إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت إلى 90 ٪ حيث تم ربط المحطة بشبكات التوزيع، فيما يجرى إعداد الدراسات والمقايسات الخاصة بمد مأخذ المحطة إلى نهر النيل مباشرة بدلا من ترعة الكلابية استجابة لطلب أهالي القرية، لافتا إلى أنه من المقرر بدء التشغيل مطلع مايو المقبل تزامنا مع بداية شهر رمضان لتوفير احتياجات الأهالى من المياه النقية بشكل دائم.

