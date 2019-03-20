مرشد سياحي يتسبب في غرق 3 بريطانيين بشلالات دالانلا

تسبب مرشد سياحي في خطأ فادح كانت نتيجته غرق 3 شبان في شلالات دالانلا في فيتنام، لأنه لم يحذرهم بشكل كافٍ من المكان و من كيفية الخروج الآمن من المسبح.



وحسبما ورد في "سكاي نيوز" توفيت الأختان إزي سكوير 19 عاما، وبيت أندرسون 24 عاما وصديقها كريستيان سلون 24 عاما، خلال رحلة ليوم واحد بصحبة مرشد في منطقة شلالات دالانلا في جنوب شرقي آسيا في فبراير 2016، وحسبما ورد في التحقيقات أن المرشد السياحي قال إنهم حذرهم من الشلالات ولكن تبريره لم يقنع القاضي لأنه لم يحذرهم بشكل كافٍ.



كما أضاف المحقق أنه لم يتم الإشراف على السائحين الثلاثة بشكل صحيح أثناء وجودهم في الجزء السفلي من الشلال"، موضحا أن الثلاثة لم يفعلوا شيئًا يهدد سلامتهم ولكنهم بسبب الإهمال انجرفوا في مياه الشلالات التي يصل عمقها إلى 15 مترا.