ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مرشد سياحي يتسبب في غرق 3 بريطانيين بشلالات دالانلا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:13 ص
شلالات
شلالات
مريم صليب
تسبب مرشد سياحي في خطأ فادح كانت نتيجته غرق 3 شبان في شلالات دالانلا في فيتنام، لأنه لم يحذرهم بشكل كافٍ من المكان و من كيفية الخروج الآمن من المسبح.

وحسبما ورد في "سكاي نيوز" توفيت الأختان إزي سكوير 19 عاما، وبيت أندرسون 24 عاما وصديقها كريستيان سلون 24 عاما، خلال رحلة ليوم واحد بصحبة مرشد في منطقة شلالات دالانلا في جنوب شرقي آسيا في فبراير 2016، وحسبما ورد في التحقيقات أن المرشد السياحي قال إنهم حذرهم من الشلالات ولكن تبريره لم يقنع القاضي لأنه لم يحذرهم بشكل كافٍ.

كما أضاف المحقق أنه لم يتم الإشراف على السائحين الثلاثة بشكل صحيح أثناء وجودهم في الجزء السفلي من الشلال"، موضحا أن الثلاثة لم يفعلوا شيئًا يهدد سلامتهم ولكنهم بسبب الإهمال انجرفوا في مياه الشلالات التي يصل عمقها إلى 15 مترا.

ترشيحاتنا

وداعاً لألم الركبة بدواء اصنعيه بنفسك

باشتغل على السقالة في أدوار عالية.. نيرمين معلمة نقاشة بـ 100 راجل.. فيديو

المترو: تأخير قيام أول قطار من المرج الجديدة 45 دقيقة الجمعة والسبت المقبلين

شاهد.. مجلس الأعمال المصري الأوروبي يعقد اليوم جلسة حوار حول تعديلات الدستور

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

سر منع وفد إيراني من الدخول إلى المغرب.. فيديو

لو بتركب قطارات القاهرة شبين القناطر بلبيس الزقازيق المنصورة.. اعرف مواعيدها | خدمات

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 20 -3- 2019.. فيديو

الأرصاد: انتهاء موجات البرد وبدء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

بديل طبيعي لمراهم العظام

ست الحبايب.. أغنية كُتبت بالصدفة على ورقة متهالكة | نوستالجيا

هروب قائد سيارة دودج بعد صدمه سيارتين في المهندسين.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

عاش هنا يوثق رحلة تحية كاريوكا من الإسماعيلية للقاهرة لتحترف الرقص

مدينة بلاط الإسلامية.. طراز معماري فريد بالوادي الجديد

بسطة.. حكاية مسكن قطة أثار دهشة علماء الحملة الفرنسية.. صور

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

فيديو

تعرف على تفاصيل حملة كن متطوعًا.. فيديو
المرور: سيولة تامة على أغلب الطرق.. فيديو
الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا.. فيديو
شاهد.. مجلس الأعمال المصري الأوروبي يعقد اليوم جلسة حوار حول تعديلات الدستور
الأرصاد: انتهاء موجات البرد وبدء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟