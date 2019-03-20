أبرز مقالات الكتاب اليوم.. فاروق جويدة يكتب :هل نحن فى صراع قادم.. دويدار يشيد بعودة الروح لتوشكي.. أديب يحلل الاقتصاد العربي

أبرز مقالات الصحف اليوم

فاروق جويدة : هل نحن فى صراع قادم؟

جلال دويدار: مشروع توشكى يعود للحياة.. لصالـح المال العام والتنميـة

وجدى زين الدين: الهدف إيجاد حل













تناولت مقالات كتاب الصحف اليوم العديد من الموضوعات المهمة، كان أبرزها: حادث نيوزيلندا الإرهابى، وإعادة تطوير مشروع توشكى.









الأهرام









فاروق جويدة: هل نحن فى صراع قادم؟









أكد الكاتب أن أوروبا الآن تشهد حالة استنفار تعيد الوجه القديم للصراعات التى عاشتها البشرية، وقال خلال مقالة اليوم بجريدة الأهرام : كان العالم قد نسى عهود الظلام والصراعات الدامية التى مرت بها البشرية أمام اختلاف الأديان والصراع بين الحضارات ولعل ما شهدته أوروبا من حروب وكوارث كان شاهدا على هذه العصور لأن صفحات التاريخ كانت مليئة بالقتل والدمار.





وتابع، وكانت هناك فترات قليلة جدا فى تاريخ البشرية عاشت فيها الشعوب فى سلام مع بعضها البعض ولكن هل ننسى أن أوروبا فقدت أكثر من ٦٠ مليون إنسان فى الحرب العالمية الثانية وأن هناك دولا تم تدميرها بالكامل وأن العالم شهد لأول مرة استخدام السلاح النووى فى تدمير اليابان وأن المانيا انقسمت إلى دولتين وشهدت حالة خراب ودمار عانتها سنوات طويلة.. إن العالم لم يعش حالة سلام إلا لسنوات قليلة فى القرن الماضى ومازال العالم يعانى الدمار فى البوسنة والهرسك والفلبين وفلسطين وهذا يعنى أن الحروب يمكن أن تشتعل فى لحظة وأن الأحداث التى تبدأ قليلة فى أعداد الضحايا يمكن أن تتحول إلى حروب مدمرة.. لقد كانت لنا تجارب سابقة مع الاستعمار الذى استغل موارد الشعوب سنوات طويلة وكانت الحروب الصليبية من أسوأ مراحل الصراع بين الشرق والغرب رغم أن الغرب لم يكن يوما مهبطا للأديان فقد كان الشرق هو الأرض التى ظهرت فيها جميع الديانات السماوية ولكن لأسباب غريبة كان الغرب يضع عينه دائما على مهبط الأديان وكأنه يرى لنفسه حقا فى هذه البلاد.





واختتم مقالة مؤكدًا ،إن أوروبا الآن تشهد حالة استنفار تعيد الوجه القديم للصراعات التى عاشتها البشرية حتى وقت قريب إن العالم الإسلامى لم يكن شريكا فى الخراب الذى حدث فى الحرب العالمية الثانية كما أن الدول العربية خضعت بأسوأ أنواع الاستغلال فى ظل الاستعمار الغربى والآن لا أحد يعرف ما هو الهدف من تحريك كل هذه الصراعات، لقد زرع الغرب إسرائيل فى قلب العالم العربى لتكون دائما سببا فى الأزمات والصراعات وقد تحول الصراع بين العرب وإسرائيل إلى مواجهة دينية لأن دولة إسرائيل دولة اليهود فى قلب الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين.. إن الصدامات التى يتعرض لها العالم شرقا وغربا يمكن أن تتحول إلى مواجهات كبرى تدمر كل شيء.









الأخبار









جلال دويدار: مشروع توشكى يعود للحياة.. لصالـح المال العام والتنميـة.









أكد الكاتب أن مشروع توشكى عاد إلى الحياة من خلال الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى للمنطقة، وقال إنه بعد سنوات من الاختفاء من الصورة تماما عادت توشكي الي الحياة من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي للمنطقة. وكان قد تردد أن هذا المشروع التنموي الزراعي آثار حالة من الخلاف بين الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور الجنزوري الذي كان وراء إقامته.





وتابع، أنه علي ضوء زيارة الرئيس السيسي للموقع وما شاهدناه من أفلام وصور تسجيلية لها أن أجهزة القوات المسلحة.. تكفلت بمسئولية توشكي. يأتي ذلك إستنادا لما يتوافر لديها من امكانات بشرية منضبطة لديها الامكانات والقدرة علي التحمل يضاف الي ذلك ما تملكه من المعدات والوسائل التي تسهل اضطلاعها بهذه المهمة. وتم ذلك باعتبار أن إستكمال المشروع أمن قومي غذائي بالاضافة الي إحياء الاستفادة من الأموال الطائلة التي أنفقت علي تجهيز البنية الأساسية للمشروع.









الوفد









وجدى زين الدين: الهدف إيجاد حل





تحدث الكاتب عن تلقيه توضيحًا من الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ردا على ما أثاره بعنوان: "ارحموا هؤلاء الطلاب"، حول إعادة قيد عدد 27 طالبا من طلاب السنة النهائية بالمعهد العالى للعلوم الإدارية، قائلًا أن الأمر لم يتم عرضه أصلا على الأستاذ الدكتور الوزير، وأن رئيس القطاع لم يرفض بداية منح هؤلاء الطلاب فرصة استثنائية لمواصلة الدراسة، وإنما أحال الأمر لجهة الاختصاص وهى لجنة القطاع المختصة التى قررت الالتزام باللوائح المقررة فى هذا الشأن وهو ما طبقه رئيس القطاع، مطالبًا بإيجاد حل لهؤلاء الطلاب فى إطار تنفيذ القانون، رأفةً بأولياء الأمور.









الوطن









عماد الدين أديب: العالم العربى: نعم هناك يأس.. وهناك أيضًا أمل