المترو: تأخير قيام أول قطار من المرج الجديدة 45 دقيقة الجمعة والسبت المقبلين

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن قيام أول قطار من محطه المرج الجديدة فى تمام الساعة ٦:٠٠ صباحا بدلًا من ٥:١٥ صباحا بتأخير ٤٥ دقيقة وذلك يومى الجمعة والسبت ٢٣22 و23 مارس الجاري فقط، وذلك لاستكمال أعمال مشروع الأزدواج للمسافه بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة.



وأكد عبد الهادي على انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان طوال أيام الأسبوع.

