انتهاء دورة كيف تصبح مطبق مبيدات معتمد بمركز النيل للإعلام بمطروح

نفذت لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، دورة تدريبية تحت عنوان "كيف تصبح مطبق مبيدات معتمد" والتي استمرت لمدة 5 أيام.



وأكدت صافيناز أنور، مدير مركز النيل للإعلام، أن الدورة استهدفت 50 شابا وفتاة، مشيدة باهتمام الشباب بالحضور والالتزام ايمانًا منهم بأهمية التدريب وليس الاكتفاء بالحصول على الشهادات.



وأشار محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، إلى أهمية مثل هذه الدورات في توعية الشباب وثقل مهاراتهم في مجال الزراعة، آملا بأن تكون محافظة مطروح ذات اسم تجاري عالمي في الزراعة العضوية وخالية من المبيدات.



وأوضح عماد كميل مسؤول برنامج مطبقي المبيدات أن برنامج الدورة استهدف التوعية بتقليل أضرار المبيدات على الصحة العامة والمستخدمين وإعداد شباب لديه القدرة على التعامل مع المبيدات الزراعية لإتاحة فرص عمل لهم.