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رياضة

نجم بيراميدز يغيب عن منتخب سوريا في مباراته أمام العراق

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:12 ص
بيراميدز
بيراميدز
نور عادل
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أن المهاجم عمر خربين،لاعب فريق بيراميدز، لن يلتحق بتشكيلة المنتخب الوطني قبل خوض ثلاث مباريات ودية بسبب ظروف شخصية.

وقال الاتحاد السوري في بيان إن خربين أخبر إدارة المنتخب بحاجته إلى أربعة أيام لاستكمال إجراءات تجديد الإقامة في السعودية وبالتالي عدم إمكانية خوض مباراتي العراق والأردن ببطولة الصداقة.

وأضاف الاتحاد السوري أن خربين أكد قدرته على مواجهة الإمارات وديا في 26 مارس الجاري "فرفضت إدارة المنتخب ذلك وقررت لعب المباراة الثالثة باللاعبين الذين سيشاركون في الدورة".

وانتقل خربين من الهلال السعودي إلى بيراميدز المصري على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية وحتى نهاية الموسم الجاري.

وستلعب سوريا مع العراق اليوم الأربعاء وتواجه الأردن بعدها بثلاثة أيام بينما تلتقي الإمارات في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل.
وكان عمر السومة هداف الأهلي السعودي اعتذر أيضا عن عدم الانضمام لتشكيلة منتخب سوريا بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

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