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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل اليوم

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:18 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل اليوم
سمر صالح
ذكر موقع "والاه" العبري أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يزور إسرائيل اليوم الأربعاء في إطار جولة شملت دولا عربية.

وقال الموقع العبري إن الوزير الأمريكي سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسيشارك في قمة إقليمية يعقدها نتنياهو مع قادة اليونان وقبرص.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى الكويت واجرى مباحثات مع مسؤولين كويتيين وشارك في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي- الأمريكي.

وتشمل جولة وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط، لبنان وإسرائيل وتستغرق 5 أيام.

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