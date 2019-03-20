برنامج جانتس الانتخابي يتجاهل دولة فلسطينية

ذكر موقع "حداشوت" العبري اليوم الأربعاء أن برنامج بيني جانتس الانتخابي زعيم تحالف "أزرق أبيض" وأقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات يسعى للسلام مع الفلسطينيين ويتجاهل صفة دولة فلسطينية مستقلة.



وقال جانتس، خلال مقابلة مع موقع "حداشوت" إن على إسرائيل التزاما أخلاقيا بالنضال من أجل السلام وسأتحدث مع أي شخص أستطيع التحدث معه من أجل تعزيز التوصل لحل دبلوماسي".



وعند سؤاله عما إذا كان الهدف النهائي سيكون إقامة دولة فلسطينية، لم يعط جانتس إجابة قاطعة رغم قوله إن إسرائيل في نهاية المطاف يتعين أن تنفصل عن الفلسطينيين.



وأضاف "في نهاية الطريق ستكون هناك دولة يهودية ديمقراطية آمنة وقوية وبها غالبية قوية من اليهود، وما سيحدث على الجانب الآخر سيكون نتيجة لما ستسفر عنه المفاوضات".



وحسم جانتس بقوله إنه لن ينضم إلى حكومة نتنياهو إذا جرى توجيه التهم إليه بالفعل".