ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو حشيش في كمين بالخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على عاطل بحوزته 8 طرب من جوهر الحشيش المخدر تزن 2 كيلو جرام حال استقلاله سيارة بكمين ترعة الاسماعيلية بمنطقة مثلث الرعب.





وكانت المعلومات قد وردت للواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بقيام كرم. ع .ح 60 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة.



