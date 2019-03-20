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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو حشيش في كمين بالخانكة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:53 ص
صور أرشيفية - ضبط
صور أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على عاطل بحوزته 8 طرب من جوهر الحشيش المخدر تزن 2 كيلو جرام حال استقلاله سيارة بكمين ترعة الاسماعيلية بمنطقة مثلث الرعب. 

وكانت المعلومات قد وردت للواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بقيام كرم. ع .ح 60 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة.

وحال استقلال المتهم السيارة رقم آ. ل. ر 9724 تمكن النقيب أحمد جلال، الضابط بفرع البحث الجنائى بالخانكة من القبض على المتهم وبحوزته 8 طرب من جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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