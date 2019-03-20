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حوادث

مصرع طفل غرقا في ترعة ببني عبيد.. انزلقت قدماه أثناء الاستحمام

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:56 ص
غرق طفل
غرق طفل
همت الحسينى
لقي طفل مصرعه غرقا في ترعه بقرية التحسين التابعة لمركز بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، أثناء استحمامه.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارعه من مستشفى بنى عبيد إلى مركز شرطة بنى عبيد بوضول الطفل محمود على محمد عبد العالة 10 أعوام ومقيم التحسين مركز بنى عبيد جثه هامدة.

وبالانتقال وبسؤال محمد السيد عبد العال 35 عاما خال المتوفى أكد أنه كان يقوم بالاغتسال بمياه الترعة، فانزلقت قدماه ما أدى إلى غرقه وبسؤال صلاح محمد عبد العال 41 عاما عام الطفل قرر بان الطفل كان يقوم بالاغتسال فانزلقت قدماه وغرق ولا يتهم أحد بالتسبب في الوفاة.

وورد تقرير مفتش صحة بنى عبيد يفيد بأنه بالكشف على الكفل المتوفى تبين وجود افرازات في الانف والفم وزرقان بالشفاه وذلك ديليل على أن الوفاة بسبب الغرق ولا يوجد شبه جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 625 إداري مركز بنى عبيد وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

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