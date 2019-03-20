مسلسل امرأة يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

تصدر مسلسل "امرأة" نسب المشاهدة، حيث احتل قائمة موقع gecce التركي وجاء بالمركز الأول بقائمة الأعمال الدرامية التركية الأكثر مشاهدة أمس، الثلاثاء.



أما المركز الثاني، فكان من نصيب مسلسل "قطاع الطرق لن يحكموا العالم"، وهو نفس المركز الذي حصل عليه الأسبوع الماضي، فرغم أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم إلا أنه أقل مشاهدة من مسلسل "امرأة".



أما المركز الثالث فجاء به مسلسل "يمين"، بينما جاء بالمركز الرابع مسلسل "حلقة".



ويعد مسلسل "امرأة" من الأعمال الفنية التي تحظى بمشاهدة في عدد من الدول العربية أيضًا.