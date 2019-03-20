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حوادث

ضبط هارب من حكم قضائي بحوزته أسلحة وذخائر ومخدرات في مدينة نصر

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:52 ص
صور أرشيفية - ضبط
صور أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
ألقت قوات الشرطة القبض على هارب من حكم قضائى بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بحوزته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر عقب تقنين الإجراءات قد تمكنت من ضبط عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول “مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات” لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.. وذلك حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته طبنجة عيار 6مم، وفرد روسي عيار 7، 62×39مم وعدد “166” طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الحشيش وزنت “4، 500 كيلو جرام” وميزان حساس وعدد “2” هاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجتهه أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه اتُّخذت الإجراءات القانونية.

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