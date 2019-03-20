بث مباشر .. مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري

حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك المقاولون العرب، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الفريق الأبيض المركز الأول برصيد 52 نقطة، في حين يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34.



وتعد مباراة اليوم مهمة للغاية للزمالك في مسيرته نحو المنافسة على اللقب خاصة أنها تسبق مباراة القمة أمام الأهلي المقرّر لها 30 مارس والمؤجلة من الجولة السابعة عشر للدوري.



ويخوض الفريق الأبيض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية عقب التعادل مع نصر حسين داي الجزائري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات.



واهتم الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس بالتدريبات الاستشفائية قبل مباراة اليوم خاصة وأنها تقام بعد عودة الفريق بـ48 ساعة من لقاء بطل الجزائر.



ويغيب عن الفريق الأبيض كل من خالد بوطيب للتواجد في المنتخب المغربي، والثنائي عمر صلاح ومحمد عبد السلام للتواجد مع المنتخب الأولمبي في معسكره بإسبانيا، بالإضافة إلى مصطفى فتحي للإصابة.



وأكد جروس للاعبيه صعوبة المباراة خاصة وأن فريق المقاولون منافس محترم ويقدم عروضا جيدة في الدوري وسبق له أن فاز على الأهلي في المسابقة المحلية، وطالبهم بمواصلة الفوز وحصد النقاط في الدوري.



وفي المقابل يسعى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، لتحقيق مفاجأة جديدة بعدما سبق وفاز على الأهلي في الدوري، إذ حرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبيه بصورة جيدة للمباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.



ويعتمد الجهاز الفني للمقاولون على لاعبيه أمثال محمود أبوالسعود، أمير عابد ، محمد سمير ، إبراهيم صلاح، فادي نجاح، محمد إبراهيم سوسته، محمد مجلي، حسن الشافعي، أحمد على كامل، لويس إدواردو، ومحمد طلعت.





























