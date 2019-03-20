ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

بث مباشر .. مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:44 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
القسم الرياضي
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك المقاولون العرب، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الأول برصيد 52 نقطة، في حين يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34.

وتعد مباراة اليوم مهمة للغاية للزمالك في مسيرته نحو المنافسة على اللقب خاصة أنها تسبق مباراة القمة أمام الأهلي المقرّر لها 30 مارس والمؤجلة من الجولة السابعة عشر للدوري.

ويخوض الفريق الأبيض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية عقب التعادل مع نصر حسين داي الجزائري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات.

واهتم الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس بالتدريبات الاستشفائية قبل مباراة اليوم خاصة وأنها تقام بعد عودة الفريق بـ48 ساعة من لقاء بطل الجزائر.

ويغيب عن الفريق الأبيض كل من خالد بوطيب للتواجد في المنتخب المغربي، والثنائي عمر صلاح ومحمد عبد السلام للتواجد مع المنتخب الأولمبي في معسكره بإسبانيا، بالإضافة إلى مصطفى فتحي للإصابة.

وأكد جروس للاعبيه صعوبة المباراة خاصة وأن فريق المقاولون منافس محترم ويقدم عروضا جيدة في الدوري وسبق له أن فاز على الأهلي في المسابقة المحلية، وطالبهم بمواصلة الفوز وحصد النقاط في الدوري.

وفي المقابل يسعى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، لتحقيق مفاجأة جديدة بعدما سبق وفاز على الأهلي في الدوري، إذ حرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبيه بصورة جيدة للمباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويعتمد الجهاز الفني للمقاولون على لاعبيه أمثال محمود أبوالسعود، أمير عابد ، محمد سمير ، إبراهيم صلاح، فادي نجاح، محمد إبراهيم سوسته، محمد مجلي، حسن الشافعي، أحمد على كامل، لويس إدواردو، ومحمد طلعت.














ترشيحاتنا

منة فضالي تفاجئ والدتها في عيد الأم

ممثل شهير: كنت شغال في مصنع كرتون بشبرا الخيمة

وداعاً لألم الركبة بدواء اصنعيه بنفسك

أول لقطات مصورة لزنزانة سفاح نيوزيلندا.. فيديو

مئات الإسرائيليين يقتحمون قبر النبي يوسف تحت حراسة قوات الاحتلال

التموين: إقامة أول منطقة لوجستية لكارفور بتكلفة 120 مليون دولار

ثبوت نسب الطفلة ديالا عادل السيوي لوالدها الفنان التشكيلي الشهير

البترول: إنشاء أكبر مشروع للدعم اللوجيستي لصناعة البتروكيماويات بالإسكندرية

أحمد الشناوي: حراسة عرين المنتخب وإعادة إنجاز 2006 هدفي.. فيديو

نيوزيلندا تقرر الرد على تصريحات أردوغان وجها لوجه

فيديوجراف| إحنا اتغيرنا خالص يا لينا.. لص يتصرف بـ شهامة مع ضحيته

عربة فول داخل جامعة الزقازيق تثير السخرية.. ومسئول يرد: نشاط طلابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بدء تشغيل سيارات كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات بمحطة مصر

شوارع باريس تتأهب لاستقبال الملك الذهبي.. صور

شاهد.. حملة التجريع للقضاء على الديدان المعوية في السيدة زينب

عربة فول داخل جامعة الزقازيق تثير السخرية.. ومسئول يرد: نشاط طلابي

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

فيديو

البترول: 4 مشروعات جديدة في قطاع البتروكيماويات بـ 1.5 مليار دولار.. فيديو
مترو الأنفاق تكشف عن أسباب تأخر قطارات الخط الأول يومي الجمعة والسبت المقبلين .. فيديو
الزراعة: الورد البلدي لم يعد له رائحة حاليا .. فيديو
شاهد.. خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل أحمد المنسي
فيديوجراف| سر إقالة ميدو من الوحدة السعودي واختراق حسابه على تويتر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟