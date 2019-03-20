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أخبار العالم

الشاهد الملك في قضية فساد نتنياهو يفجر مفاجأة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:54 ص
نتنياهو
نتنياهو
قسم الخارجي
تراجع الوكيل السابق لشركة بناء السفن الألمانية "نيسنكروب"، ميكي جانور، والشاهد الملك في قضية "الغواصات"، عن شهادته التي قال فيها إنه وافق على دفع 10 ملايين دولار كعمولة لمحامي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والمقربين منه، لاستخدام نفوذه في اتمام هذه الثفقة.

ووفقًا للقناة الثانية الإسرائيلية، تم اعتقال جانور، أمس الثلاثاء، بعد التراجع عن التصريحات التي أدلى بها خلال التحقيقات معه في قضايا الغش والاحتيال، وزعمه أنه لم يقدم على إعطاء الرشوة لاحد وانه اعترف بذلك بسبب الضغوط الممارسة عليه من قبل الشرطة.

وأوضحت القناة أنه من المقرر أن يتم التحقيق مع جانور اليوم في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، للنظر في أمر تمديد اعتقاله، بعد الوعكة الصحية التي مر بها أمس خلال التحقيق وتم نقله إلى مستشفى أساف هاروشيه.

ومن المتوقع أن قضية "الغواصات" التي تعد من أكبر قضايا الفساد في تاريخ إسرائيل، ستقلب الموزين كافة، وستكون الفيصل القوي لتغيير مسار الإنتخابات البرلمانية القادمة، والتي من المقرر إجراؤها في أوائل شهر إبريل المقبل، وتغيير مسارات الساحة الإسرائيلية.

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