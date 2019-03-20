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اقتصاد

ارتفاع أسعار البترول بفضل تحركات أوبك لتخفيض الإنتاج

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:46 م
أسعار البترول
أسعار البترول
مايكل عياد
ارتفعت أسعار البترول عالميا اليوم، الأربعاء، مدعومة بحملة تقليص الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، وذلك على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن نمو الاقتصاد.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.74 دولار للبرميل مرتفعة 13 سنتا أو 0.2% مقارنة مع الإغلاق السابق، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.07 دولار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر أمس الثلاثاء عند 59.57 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار البترول بنحو الثلث هذا العام، مدفوعة بتحرك تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط.

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