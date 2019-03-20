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أخبار العالم

جهاز الأمن الروسي يعتقل عناصر جماعة مسلحة متخصصة بالاغتيالات منذ التسعينيات

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عناصر جماعة مسلحة متخصصة في الاغتيالات والخطف والابتزاز والاستيلاء على العقارات بالاحتيال منذ التسعينيات من القرن الماضي.

وقال جهاز الأمن الروسي ـ فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ إن الجهاز كشف وكرا للأسلحة والمتفجرات لهذه الجماعة .. حيث صادر 100 قطعة سلاح، وعبوتين ناسفتين و36 كجم من المتفجرات، و15000 طلقة من عيارات مختلفة.

وأضاف الجهاز أن من بين الأسلحة المكتشفة العديد من الطرازات والأنواع، منها قاذفات قنابل يدوية، ومدافع رشاشة وقنابل شديدة الانفجار وصمامات، يضاف إليها مدافع رشاشة ومسدسات حديثة، وكواتم للصوت، وبنادق ومدافع صماء وأجهزة توقيت تفجير كهربائية.

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