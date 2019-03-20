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أخبار العالم

حزب المحافظين البريطاني يجمد عضوية 25 نائبا لنشرهم تعليقات معادية للإسلام

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن حزب المحافظين البريطاني تجميد عضوية 25 نائبا، وذلك لنشرهم تعليقات عنصرية تدعو لكراهية الإسلام أو ما يعرف بـ "الإسلاموفوبيا" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الاليكتروني اليوم، الأربعاء، أن الحزب قام بتجميد عضوية هؤلاء النواب، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات التي يجريها الحزب بهذا الشأن، وأشارت إلى أن أحد التعليقات التي نشرها الأعضاء الموقوفون كانت "توقفوا عن أسلمة بريطانيا".

وتأتي هذه السلسلة الأخيرة من قرارات إيقاف أعضاء بحزب المحافظين، بعد أسابيع فقط من تجميد عضوية 14 نائبا بنفس الحزب لنشرهم تعليقات معادية للإسلام على الإنترنت.

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