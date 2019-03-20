التعليم تحدد موعد انتداب المعلمين للمحافظات والإدارات التعليمية

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه تم تحديد نهاية شهر أبريل المقبل لفتح باب تلقى طلبات الانتداب والموافقة عليها بعد إجراء المسح الشامل لجميع مدارس الجمهورية وتحديد العجز والزيادة حتى الانتهاء من تسكين معلمي المسابقة المؤقتة للمعلمين، وهذا الإجراء يتم بشكل علمي مرتبط بقواعد البيانات لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمعلمين.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده عمر مع معلمي التربية والتعليم من المحافظات المختلفة، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستمرار التواصل مع جميع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لبناء جسور الثقة بين الوزارة ومعلميها وإدارييها؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية.



