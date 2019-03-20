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اقتصاد

افتتاح جناح قطاع الحرف اليدوية بمعرض القاهرة الدولي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:54 ص
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
ولاء عبد الكريم
افتتح اليوم جناح الحرف اليدوية بمعرض القاهرة الدولى فى دورته الـ 52 والذي يقام بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر ويمتد إلى 29 مارس الجارى. 

وأكد مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات أن المعرض فرصة جيدة لعرض منتجات القطاع على مستوردى الحرف اليدوية من كافة الدولة المشاركة ومنعا الدول العربية والأفريقية، واللذان يعتبران أسواقا واعدة للقطاع.

وأضاف "عمران" فى بيان للغرفة اليوم أن الوحدات مجهزة للعرض وبالخدمات التي تناسب العارضين، وتم تنظيم حملة إعلانية للخيمة تتمثل في توزيع 30 ألف بروشور خلال أيام المعرض، بخلاف 5 بنرات كبيرة على بوابات المعرض وعلى بوابة صالات العرض، مع إعلان إذاعي لجناح الغرفة على السوشيال ميديا.

من جانبه أكد علاء الدقيشى رئيس شعبة المنسوجات بالغرفة ان المعرض يضم منتجات ومعروضات لحوالي 300 شركة محلية وأجنبية تمثل 6 دول هي الكويت والسودان وأوغندا وغانا وبوركينا فاسو وكينيا.

وأضاف أن المعرض يمثل كافة القطاعات للصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد والمنتجات الكيماوية والأجهزة والأدوات المنزلية والصناعات الحرفية واليدوية أبرز المنتجات المتواجدة بمعرض هذا العام.

وقال إن المعرض يعد أكبر حدث تجارى واقتصادى في منطقة الشرق الأوسط حيث يقام على مساحة 28 ألف متر مربع منها 17 ألف متر مربع في عدد 5 صالات عرض و11 ألف متر مربع في منطقة العرض المكشوف.

وأوضح أن المعرض يسهم فى ترويج وتسويق المنتجات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية خاصة فى ظل الحضور المكثف للعارضين المحليين وكذا ممثلي الدول الأجنبية.

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