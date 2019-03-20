التعليم: انتظروا مسابقة جديدة للتعيينات خلال الشهور المقبلة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة للتعيينات الجديدة خلال الشهور المقبلة.



وأوضح عمر أن الاعلان عن هذه المسابقة الجديدة يهدف لحل كافة مشكلات العجز والزيادة في المعلمين بشكل جذري، لافتا إلى أن مهمتنا الأساسية الآن هي وضع حلول لجميع ملفات التعليم.



جاء هذا التصريح خلال الاجتماع الذي عقده نائب الوزير مع معلمي التربية والتعليم من المحافظات المختلفة، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستمرار التواصل مع جميع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لبناء جسور الثقة بين الوزارة ومعلميها وإدارييها؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية.



وقد حضر هذا الاجتماع الدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ووائل شعراوي مدير التوجيه المالي والإداري، وسيد الحلواني مدير عام الموارد البشرية.