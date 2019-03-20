ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: انتظروا مسابقة جديدة للتعيينات خلال الشهور المقبلة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:46 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة للتعيينات الجديدة خلال الشهور المقبلة.

وأوضح عمر أن الاعلان عن هذه المسابقة الجديدة يهدف لحل كافة مشكلات العجز والزيادة في المعلمين بشكل جذري، لافتا إلى أن مهمتنا الأساسية الآن هي وضع حلول لجميع ملفات التعليم.

جاء هذا التصريح خلال الاجتماع الذي عقده نائب الوزير مع معلمي التربية والتعليم من المحافظات المختلفة، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستمرار التواصل مع جميع المعلمين على مستوى الجمهورية؛ لبناء جسور الثقة بين الوزارة ومعلميها وإدارييها؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية.

وقد حضر هذا الاجتماع الدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ووائل شعراوي مدير التوجيه المالي والإداري، وسيد الحلواني مدير عام الموارد البشرية.

موضوعات متعلقة

التعليم تعلن خطط الوزارة لتحسين أداء المعلمين وحل مشكلات العقود المؤقتة

محمد عمر: نسف النظام القديم وإصدار قوانين جديدة تخدم العملية التعليمية

التعليم تحظر انتداب المعلمين للإدارات التعليمية منعًا لتفريغ المدارس

التعليم: زيارات للمحافظات الحدودية لحل مشاكل المعلمين واقعيا

التعليم تحذر من استغلال النفوذ خلال المعاملات الإدارية مع المعلمين

الوزارة ترد على استفسارات المعلمين الراغبين في التحويل من التدريس للأعمال الإدارية

ترشيحاتنا

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

شاهد .. بدء تشغيل سيارات كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات بمحطة مصر

وزير التجارة: الاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج لمنتجاتنا خارجيا

شاهد.. أول ظهور للراقصة دينا بعد عودتها من أداء العمرة

نجم بيراميدز يغيب عن منتخب سوريا في مباراته أمام العراق

المترو: تأخر قطارات الخط الأول الجمعة والسبت المقبلين.. وأول رحلة 6 صباحا

ذئب يقتل ربة منزل في زراعات القصب بسوهاج

افتتاح معرض القاهرة الدولي بمشاركة 300 شركة

أسعار جيلي 2019 في مصر.. المستعملة تبدأ بـ 38 ألف جنيه

وداعاً لألم الركبة بدواء اصنعيه بنفسك

حل فعال لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة.. فيديو

عاش هنا يوثق رحلة تحية كاريوكا من الإسماعيلية للقاهرة لتحترف الرقص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بدء تشغيل سيارات كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات بمحطة مصر

شوارع باريس تتأهب لاستقبال الملك الذهبي.. صور

شاهد.. حملة التجريع للقضاء على الديدان المعوية في السيدة زينب

عربة فول داخل جامعة الزقازيق تثير السخرية.. ومسئول يرد: نشاط طلابي

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

فيديو

البترول: 4 مشروعات جديدة في قطاع البتروكيماويات بـ 1.5 مليار دولار.. فيديو
مترو الأنفاق تكشف عن أسباب تأخر قطارات الخط الأول يومي الجمعة والسبت المقبلين .. فيديو
الزراعة: الورد البلدي لم يعد له رائحة حاليا .. فيديو
شاهد.. خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل أحمد المنسي
فيديوجراف| سر إقالة ميدو من الوحدة السعودي واختراق حسابه على تويتر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟