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أخبار العالم

الكونجرس يعتزم إصدار عقوبات جديدة ضد حزب الله

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:56 ص
الكونجرس يعتزم إصدار
الكونجرس يعتزم إصدار عقوبات جديدة ضد حزب الله
سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية أن الكونجرس الأمريكي يعتزم إصدار حزمة عقوبات جديدة ضد حزب الله اللبناني، خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت القناة عن مصادر في الكونجرس، قولها إن سيناتورات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، سيقومون بإعداد حزمة العقوبات.

وبحسب القناة، أبدت أوساط الكونجرس في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم ارتياحها لنتائج العقوبات التي فُرضت على إيران في الآونة الأخيرة، وبدأت آثارها بالضهور.

ولفتت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من المصارف اللبنانية المزيد من التشدد في مكافحة تبييض الأموال التي ينشط من خلالها كل من "حزب الله" وإيران، للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

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