تجسيد وقفة الملوك احتفالا بالعيد القومي لصان الحجر بالشرقية.. فيديو وصور

نظم عدد من طلاب وأبناء مدينة العاشر من رمضان منذ قليل، عرضا فنيا مميزا يجسد وقفة الملك المصري الفرعوني لتحية شعبه، ولقي العرض تفاعلا من جانب الحضور وذلك خلال احتفالية مدينة صان الحجر بعيدها القومي.



كانت مدينة "صان الحجر" بمحافظة الشرقية، شهدت اليوم الأربعاء، احتفالا ضخما بعيد "تانيس" بعد توقف 20 عامًا والذي يتصادف مع الاحتفال بالعيد القومي لمدينة صان الحجر وبمناسبة مرور 80 عامًا على اكتشاف المدينة الذهبية بصان الحجر على يد البعثة الفرنسية.



ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بالتنسيق بين مجلس مدينة صان الحجر برئاسة العقيد أحمد الهواري، وجمعية التنمية السياحية بالشرقية، بهدف تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة، التي تحتوي على ثلث آثار مصر.

