انطلاق فعاليات حملة القضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل الوزارة انطلاق فاعليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة وذلك في الفترة من 19 وحتى 28 مارس 2019.



وقال ان مستهدف الطلاب 61597 طالبا وطالبة وتم تشكيل 87 فريقا و16 مشرفا على مستوى جميع الإدارات وتهدف الحملة الي القضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، "حكومي - خاص-أزهرى "، حيث يتم التجريع للتلاميذ من خلال فرق مدربة بجميع الإدارات للمرور على المدارس، حماية أطفالنا من مضاعفات عدوى الديدان المعوية، وتوعية التلاميذ بطرق تجنب الإصابة بالديدان المعوية والتوعية بمدى خطورة الإصابة بالديدان المعوية والأثر السلبي على صحة التلاميذ.

