الساق بـ٥٠ ألف جنيه.. تنافس بين تحية كاريوكا ونعيمة عاكف في تأمين مهنة الرقص

بخفة ورشاقة تحلق مثل الفراشة على المسرح، تسبح في عالم الأغاني بساقيها وتذوب معها لتصنع منها لوحة موسيقية راقصة، دلالها وبراعتها في الرقص جعلا من اسم تحية كاريوكا نجمة ساطعة وعلامة من علامات الرقص الشرقي في مصر والعالم.





يد النجار سلاحه في مهنته، وآخر سلاحه في عقله أو عينيه، أما تحية كاريوكا فكانت ساقاها هي سر نجاحها وتألقها على المسرح، وبحركاتها تميزت برقصاتها، ومن خشبة المسرح جذبت المخرجين والمنتجين لتتجه إلى عالم السينما والشهرة والأضواء، فخطفت الأنظار إليها، واستعان بها المنتجون في أفلامهم لأدوار الإغراء، كما أن المخرج حلمي رفلة والمنتج محمد فوزي استفادا من تحية كاريوكا، خاصة في رقصاتها في فيلم "غرام راقصة" الذي جسدت فيه دور إغراء.





ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" في أحد أعدادها عام 1951، خبرا بخصوص أشهر راقصة في الوطن العربي وهي تحية كاريوكا، وسبب إطلاق لقب "صاحبة أجمل ساق في مصر" عليها ، لكونها تعتز بساقيها، وتقوم بالاعتناء بهما عناية خاصة.



ونقلت الصحيفة بعض آراء خبراء الجمال، والذين أكدوا أنه لو أقيمت مسابقة لاختيار أجمل سيقان ستحصد تحية كاريوكا المركز الأول باكتساح.



