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أصل الحكاية

الساق بـ٥٠ ألف جنيه.. تنافس بين تحية كاريوكا ونعيمة عاكف في تأمين مهنة الرقص

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:28 م
نعيمة عاكف وتحية
نعيمة عاكف وتحية كاريوكا
سلمى عبد الناصر
بخفة ورشاقة تحلق مثل الفراشة على المسرح، تسبح في عالم الأغاني بساقيها وتذوب معها لتصنع منها لوحة موسيقية راقصة، دلالها وبراعتها في الرقص جعلا من اسم تحية كاريوكا نجمة ساطعة وعلامة من علامات الرقص الشرقي في مصر والعالم.

الساق بـ٥٠ ألف جنيه..
يد النجار سلاحه في مهنته، وآخر سلاحه في عقله أو عينيه، أما تحية كاريوكا فكانت ساقاها هي سر نجاحها وتألقها على المسرح، وبحركاتها تميزت برقصاتها، ومن خشبة المسرح جذبت المخرجين والمنتجين لتتجه إلى عالم السينما والشهرة والأضواء، فخطفت الأنظار إليها، واستعان بها المنتجون في أفلامهم لأدوار الإغراء، كما أن المخرج حلمي رفلة والمنتج محمد فوزي استفادا من تحية كاريوكا، خاصة في رقصاتها في فيلم "غرام راقصة" الذي جسدت فيه دور إغراء.

ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" في أحد أعدادها عام 1951، خبرا بخصوص أشهر راقصة في الوطن العربي وهي تحية كاريوكا، وسبب إطلاق لقب "صاحبة أجمل ساق في مصر" عليها، لكونها تعتز بساقيها، وتقوم بالاعتناء بهما عناية خاصة. 

ونقلت الصحيفة بعض آراء خبراء الجمال، والذين أكدوا أنه لو أقيمت مسابقة لاختيار أجمل سيقان ستحصد تحية كاريوكا المركز الأول باكتساح.

الساق بـ٥٠ ألف جنيه..
وأجمع النقاد والمخرجون على أن تحية من أجمل الراقصات على الساحة الفنية، وزاد الطلب عليها في الأفلام، وبعد زيادة ساعات العمل والإجهاد الذي تعرضت إليه، اتجهت تحية كاريوكا لطلب تأمين على ساقيها خشية تعرضها لإصابة خلال العمل. 

ونشرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر ١١ فبراير عام ١٩٥٠، أن تحية كاريوكا طلبت ٥٠ ألف جنيه للتأمين على ساقيها. 

ولكن يبدو أن كاريوكا لم تكن الوحيدة التي تخشى على ساقيها من الإصابة، فبعد طلب التأمين، قامت نعيمة عاكف بطلب تأمين على ساقيها، والغريب أنها طلبت نفس مبلغ تحية كاريوكا، ٥٠ ألف جنيه، واعتبر الكثيرون حينها هذا التصرف نوعا من المنافسة بينهما.

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