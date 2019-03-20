الساق بـ٥٠ ألف جنيه.. تنافس بين تحية كاريوكا ونعيمة عاكف في تأمين مهنة الرقص

بخفة ورشاقة تحلق مثل الفراشة على المسرح، تسبح في عالم الأغاني بساقيها وتذوب معها لتصنع منها لوحة موسيقية راقصة، دلالها وبراعتها في الرقص جعلا من اسم تحية كاريوكا نجمة ساطعة وعلامة من علامات الرقص الشرقي في مصر والعالم.
ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" في أحد أعدادها عام 1951، خبرا بخصوص أشهر راقصة في الوطن العربي وهي تحية كاريوكا، وسبب إطلاق لقب "صاحبة أجمل ساق في مصر" عليها، لكونها تعتز بساقيها، وتقوم بالاعتناء بهما عناية خاصة.
ونقلت الصحيفة بعض آراء خبراء الجمال، والذين أكدوا أنه لو أقيمت مسابقة لاختيار أجمل سيقان ستحصد تحية كاريوكا المركز الأول باكتساح.
ونقلت الصحيفة بعض آراء خبراء الجمال، والذين أكدوا أنه لو أقيمت مسابقة لاختيار أجمل سيقان ستحصد تحية كاريوكا المركز الأول باكتساح.
ونشرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر ١١ فبراير عام ١٩٥٠، أن تحية كاريوكا طلبت ٥٠ ألف جنيه للتأمين على ساقيها.
ولكن يبدو أن كاريوكا لم تكن الوحيدة التي تخشى على ساقيها من الإصابة، فبعد طلب التأمين، قامت نعيمة عاكف بطلب تأمين على ساقيها، والغريب أنها طلبت نفس مبلغ تحية كاريوكا، ٥٠ ألف جنيه، واعتبر الكثيرون حينها هذا التصرف نوعا من المنافسة بينهما.