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محافظات

الأم المثالية بدمياط: ماتت من كُرمت من أجلها

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:21 م
الام المثالية بدمياطماتت
الام المثالية بدمياط"ماتت من كرمت من اجلها"
زينب الزغبي
"كرمت من أجلها ولكن القدر لم يمهلنى أن أفرح بتكريمى معها وراضية بقضاء الله وقدره" هكذا بدأت سومة زكى رشوان، الأم المثالية على مستوى محافظة دمياط، حديثها بعد وفاة ابنتها سارة محمد شريف، 19 سنة، والتي كانت تعاني من ضمور في المخ ومصابة بشلل رباعى، بعد ساعات قليلة من إعلان فوز والدتها بلقب الأم المثالية لمحافظة دمياط، والمركز الثالث عشر على مستوى الجمهورية.

وقالت "سومة": "لقد جاء تكريمى بسبب سارة ورحلة كفاحى مع مرضها وتحملنا آلام المرض ومعاناة رحلة العلاج فجاء تكريمى كأم مثالية نتيجة لما تحملته مع سارة ولكن القدر جاء بوفاة سارة بعد ساعات قليلة من إعلان فوزى كأم مثالية على مستوى المحافظة"، مضيفا "لا أنسى فرحتي عندما تقدمت إحدى بناتي لمسابقة الأم المثالية وكان اختيارى كأم مثالية مفاجئة بالنسبة لى وقتها شعرت بالفرحة والفخر بأننى "أم البنات".

وأضافت الأم: "تزوجت من رجل فاضل حاصل على دبلوم تجارة يعمل بمصنع بلاط ثم أمين مخزن بالميناء وقد أثمر هذا الزواج عن ثلاثة بنات، ولدت الابنة الأولى بخلع مفصلي بالفخذ بالحوض، ثم الابنة الثانية ثم الابنة الثالثة التي ولدت مصابة بضمور في خلايا المخ وشلل رباعي، وعانيت كثيرا، حيث مرت الأسرة بظروف صعبة نتيجة مرض الابنتين معا، حيث تم إجراء ما يقرب من 17 عملية جراحية للابنة الأولى لتثبيت مفصل الفخد بالحوض ما تسبب ذلك في إرهاق نفسي ومالي شديد للأسرة، وبعد ذلك كنت أذهب معها وهي جالسة على الكرسي المتحرك إلى الكلية حرصا على مستقبلها العلمي، إلى أن حصلت على بكالوريوس التجارة وحصلت على وظيفة بالوحدة المحلية بنظام 5% وتزوجت وأنجبت».

وتابعت قولها: «لم أنشغل عن رعاية بناتي الأخريات فقد حصلت الابنة الثانية على بكالوريوس فنون تطبيقية بامتياز وكانت من العشر الأوائل على دفعتها وعينت أخصائى بهيئة قصور الثقافة، ثم تزوجت وأنجبت أيضا، أما المعاناة الكبرى فكانت مع الابنة الثالثة طريحة الفراش التي لا تتحرك إلا بمساعدة خارجية وتعانى من قرح الفراش فأضطر لتحريكها باستمرار للحفاظ على جسدها ولكن إرادة الله وضعت نهاية لرحلتها مع المرض».

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