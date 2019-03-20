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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الاربعاء 20 -3-2019

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:21 م
مواد البناء
مواد البناء
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات، اليوم الاربعاء 20 مارس 2019، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا 750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وسجل حديد بشاي 11 ألفًا 650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا 560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا 525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.

كما استقرت أسعار الأسمنت في مستهل التعاملات اليوم، وتصدرت العربية للأسمنت الأسعار بقيمة 870 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 860 جنيها للطن، ثم العسكرى بني سويف بسعر 835 جنيها للطن.

وسجل التعمير والنصر والسويس 840 جنيها للطن، وسجل جنوب الوادى 820 جنيها للطن وأخيرًا الصخرة وشورى 820 جنيهًا للطن وهو أقل سعر اليوم.

وتراوحت أسعار الجبس بين 820 و540 جنيها للطن، وسجل الطن من سيناء نحو 820 جنيه وهو الحد الأقصى للسعر، تبعه الدولية بسعر 700 جنيه للطن وسجل المعمار 670 جنيها للطن، فيما وصل سعر الطن من العامرية إلى 635 جنيه، وتبعه جبس مصر سيناء بسعر 620 جنيها، وأخيرا السوس بسعر 540 جنيها للطن وهو الحد الأدنى للسعر.

واستقرت أسعار الطوب وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، ورملي وردي 25×12×6 سم 839 جنيهات للألف طوبة.

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