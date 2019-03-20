محمد عدوية يكشف كواليس إطلاق ألبومه الجديد.. فيديو

قال الفنان محمد عدوية إن الشركة المنتجة لألبومه هي صاحبة مقترح طرح الألبوم على "يوتيوب"، حيث أصبح الكثير من المتابعين يستخدمون السوشيال ميديا.



وأضاف "عدوية"، خلال تصريحاته الخاصة برنامج "the insider" المُذاع عبر فضائية "دبي"، أن إطلاق الألبوم على "يوتيوب" وجمع تعليقات المتابعين كانت المرحلة الأولى لإطلاقه، على أن تكون مرحلته الثانية هي تجميع الأغاني في "CD".



وأضاف أن الـ "CD" سوف يتم إطلاقه نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه اختار 3 أغانٍ من الألبوم لتصويرهم فيديو كليب، وهي؛ سكوت خلاص، حبيبي فين ما تكون، مؤكدًا أنهم انتهوا من لتصوير الخاص بهم، ومازالت هناك مناقشات لاختيار الأغنية الثالثة.