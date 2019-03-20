أنغام: كل ما بكبر بيزيد خوفي وتوتري فى الحفلات.. فيديو

أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها بإقامة حفلها الأول فى مصر بعد نجاح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا" فى مدينة الإسكندرية؛ حيثُ إنها مسقط رأسها.



وقالت "أنغام"، خلال لقائها ببرنامج مذاع عبر فضائية "دبي"، إنها "كل ما تكبر كلما يزداد توترها أثناء الحفلات وخوفها، لأنه كلما يكبر الإنسان كلما يدرك حجم المسئولية".



يذكر أن أغنية الفنانة أنغام الرئيسية لألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، تجاوزت حاجز الـ2 مليون مشاهدة بـ132 ألفا عبر "يوتيوب"، فيما حصدت أغنية "يا ريتك فاهمني" 4 ملايين و678 ألفًا، لتتصدر الأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم.

