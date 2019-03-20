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اقتصاد

خبير اقتصادي يوضح مميزات الدفع الإلكتروني وإلغاء الكاش

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:25 م
إلغاء الكاش
إلغاء الكاش
اية الجارحي
قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تطبيق الشمول المالى حاليا ضرورة ملحة لتساعد الحكومة فى تنفيذ استراتيجتها التى تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى والتى تضم كافة الأنشطة الاقتصادية والتى لا يتم من خلالها تحصيل الدولة مستحقاتها من الضرائب.

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الشمول المالي سيساعد الحكومة فى وضع الخطط الاقتصادية والتنموية بناءا على تقديرات حقيقية لواقع النشاط الاقتصادي ومن خلال استخدام التكنولوجيا التى تساعد على توفير الخدمات المقدمة للأفراد بطريقة سهلة واسرع للمواطنين.

وتابع الخبير الاقتصادي :" إن ذلك من شأنه جذب المواطنين الى التعامل من خلال آلية الدفع الالكترونى"، مشيرا الي ان هذا سيساهم فى خفض التعاملات الغير قانونية من حالات النصب والاحتيال والتزييف للعملات النقدية.

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