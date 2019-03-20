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أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يعترف بتغلب الفلسطينيين على حكومة نتنياهو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:18 م
جانتس و نتنياهو
جانتس و نتنياهو
قسم الخارجي
حرض رئيس الأركان الأسبق لجيش الإحتلال، وزعيم حزب "كاحول لافان" بيني جانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على استخدام القوة ضد الفلسطينيين، بعد عملية آرئيل العسكرية التي أسفرت عنها مقتل عددًا من جنود الاحتلال والفلسطينين الذين نفذوا العملية.

ووفقًا للقناة السابعة الإسرائيلية، عارض جانتس السياسة الأمنية التي ينتهجها نتنياهو مع الفلسطينيين، قائلًا إن الأمن تدهور في الشهور الأخيرة بقيادة نتنياهو، ونطالبه بإستخدام سياسة الردع مرة أخرى ضد الفلسطينين وعدم الخوف"، موضحًا أنه لابد من اظهار سياسة صارمة أكثر من ذلك.

وأفادت الصحيفة، بأن جانتس شدد على مواصلة التحقيق في تورط نتنياهو في قضية "الغواصات" بمجرد وصوله للرئاسة، وأشارت القناة إلى تحول موقف جانتس فير المفهوم، حيث أكد إنه لن يتعاون مع الأحزاب العربية، دون توضيح أكثر حول ما يقصده.

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