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محافظات

فحص مليون و400 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:25 م
الكشف علي مليون و400
الكشف علي مليون و400 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
أيمن رياض
أشاد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بما تقوم به الدولة من مجهودات في المجال الصحي، من خلال مبادرات نور حياة للكشف عن أمراض العيون ومبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة، مؤكدا أنه تم توقيع الكشف الطبي على مليون و400 ألف مواطن ضمن أعمال المبادرة " ، خلال 20 يوما فقط منذ بدء المبادرة.

وتستهدف الحملة 3 ملايين مواطنا، حيث يوجد 1167 فريق مسح للعمل ضمن المبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة لاستقبال المواطنين.

وقال المحافظ إن كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الحرجة والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة و سيارات العيادات المتنقلة تواصل استقبال المواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى التابعة لها لإجراء المسح الطبي اللازم ، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة لاستقبال المواطنين.

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