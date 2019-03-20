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أخبار البلد

السياحة العربية والخليجية محور ارتكاز المقاصد المصرية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:42 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
محمد الاسكندرانى
سوق السياحة الخليجية والعربية نقطة ارتكاز أثبتت قوتها خلال السنوات القليلة الماضية، ودعمت تعافى القطاع السياحى المصرى وتماسكه من حظر وتحذيرات السفر التى أطلقتها بعض الدول.

وتقدر قوة إنفاق السائح العربى والخليجى بـ 150 دولارا يوميا، لتصنف الأعلى مقارنة بدول أوروبا، ويفضل المقصد السياحى المصرى كواجهة ترفيهية وثقافية متفردة بين منافسيها.

فرص ترويجية
كما يشارك القطاع السياحى المصرى بشقية الحكومى والخاص فى العديد من الفعاليات والمعارض السياحية، أبرزها ATM سوق السفر العربية المزمع انطلاقها فى أبريل القادم لتكون فرصة لإجراء العديد من التعاقدات والشراكات المختلفة لعرض منتجاتنا السياحية أمام سائحى الدول الأشقاء.

حملة دعائية
فيما تدشن هيئة تنشيط السياحة حملة دعائية بالسوق الخليجى والعربى بداية من أبريل المقبل لاستقطاب المزيد من السائحين عبر طرق وأفكار مبتكرة، أبرزها سياحة المغامرات التى يقبل عليها الشباب كأداة جديدة تضيف للبرامج السياحية المعروضة من الجانب المصرى.

سوق السفر العربية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة: "نكثف الفترة الراهنة جهودنا استعدادا للمشاركة فى سوق السياحة والسفر العربي ATM المقررة انعقاده فى دبى الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن هناك شرائح سياحية أبرزها محبو سياحة المغامرات التى يتلهف عليها الشباب العربى.

وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن السياحة العربية والخليجية بشكل خاص من الممكن أن تكون الحصان الرابح في السياحة الوافدة لمصر في 2019، خاصة أن السائح العربي الأعلى إنفاقا عن أي سائح أجنبي بحوالي 150 دولارا في اليوم، كما أن فترة إقامته تكون ضعف فترة إقامة أي سائح آخر في مصر.

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