فتح منافذ إضافية لاستقبال الحالات الإيجابية للفيروسات الكبدية بالمنيا

أعلنت دكتورة إيمان عطية مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا ، عن فتح منافذ بالمنطقة الثانية والثالثة بمركزي بني مزار وملوي لاستقبال الحالات الإيجابية والتي تبين إصابتها بالفيروس بعد إجراء المسح الطبي خلال حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي انطلقت في الأول من مارس الجاري وتستمر لمدة شهرين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حيث وجه بزيادة عدد المراكز الطبية لعلاج الفيروسات الكبدية، واستغلال المباني الطبية التابعة للصحة والتأمين الصحي لعلاج المواطنين بالإضافة إلى استغلال مراكز علاج الفيروسات التابعة لمديرية الصحة، وذلك تخفيفًا وتيسيرًا على المواطنين والحد من التكدس والزحام بالمركز الغربي بمدينة المنيا.





وأوضحت مدير الفرع أن المنطقة الثانية ومقرها مركز بني مزار ستستقبل المرضى المحولين من مراكز (مطاي، بني مزار، مغاغة، العدوة) والمنطقة الثالثة والتي مقرها مركز ملوى تستقبل المرضى من مركزي (ملوى ، ديرمواس)، فيما يستقبل المركز الرئيسي بالمركز الطبي الغربي الحالات المحولة من مراكز( المنيا، ابو قرقاص، سمالوط)، لافتة الى أنه سيتم استقبال منتفعي التأمين الصحي المحولين من حملة 100 مليون صحة (الحالات الإيجابية) وسحب عينات الدم لهم وتسليم نتائجها فور ظهور النتائج من نفس مكان سحب العينات.





وأضافت أنه تم الاتفاق على تسليم ملفات المرضى واستلام قرارات العلاج لهم وفقًا لجدول زمنى محدد حيث خصص يومي (الاثنين والخميس) لمنطقة المنيا ويومي (السبت والثلاثاء) لمنطقة ملوي و( الأحد والأربعاء) لمنطقة بنى مزار، على ان يتم صرف العلاج للمرضى من عيادات التأمين الصحي التابع لها المنتفع.





وكان المحافظ قد تابع، أعمال مبادرة (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بالمركز الطبي الغربي ، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع الى شكواهم والتي تتضمن التكدس والزحام بالمركز وفتح مراكز بديلة لتخفيف الضغط .



