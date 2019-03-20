ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تنفيذ مناورة طوارئ حريق ومفرقعات بميناء السويس

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:52 م
مناورة طوارىء حريق
مناورة طوارىء حريق و مفرقعات بميناء السويس
حسن غنيمة
شهد ميناء السويس تنفيذ مناورة طوارئ حريق بغرفة ماكينات إحدى القاطرات البحرية واشتباه فى وجود مفرقعات بسيارة داخل الميناء، بحضور اللواء أشرف قنديل، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء وحيد طوسون، رئيس الإدارة المركزية لميناء السويس والزيتيات، وذلك للتعرف على درجة استعداد وجاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية بموانئ البحر الأحمر ووحدة الحماية المدنية في المواقف المختلفة .

وبحسب بيان، الأربعاء، بدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة نويبع وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة وعدم قدرتهم للسيطرة على الحريق ويتم استدعاء الحماية المدنية بالميناء وإبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات إطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق.

وعلى الفور تتدخل الحماية المدنية بافرادها وسيارة الإطفاء وماكينة الإطفاء النقالي، ويتم إخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات إخلاء كلى للمنطقة المتضررة وتبدأ إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للاطفاء والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية.

كما تتوالى الأحداث بتلقى بلاغ اشتباه وجود مفرقعات بسيارة ويتم إبلاغ وحدة المفرقعات بالميناء ويتم التعامل معها بأجهزة الكشف عن المفرقعات للتأكد من عدم صحة البلاغ و يقوم مسئولي السلامة بتقديم تقرير تفصيلي عن أسباب وقوع الحادث وإجراءات الوقاية المستقبلية .

ويأتي هذا التدريب بناء على توجيهات اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر لتفعيل خطة الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها و العمل على احتواء الأزمة أو الكارثة و السيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية فى اقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.

ترشيحاتنا

رئيس النواب في أولى جلسات حوار التعديلات: الدستور ليس صنما أو تعاليم منزلة

تيريزا ماي تطلب تأجيل بريكست حتى 30 يونيو

نجل الأم المثالية بالقاهرة يقبل قدمها على الهواء .. فيديو

الوحدة السعودي يعلن عن مدربه الجديد بعد إقالة ميدو

لو أنت مدمن وعاوز تتعالج مجانا ومن غير ما حد يعرف.. اتبع الآتي

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 1.7 مليار دولار

موعد قرعة دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والقنوات الناقلة

رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot وسط الثلوج.. صور

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

عماد النحاس والزمالك.. نتائج إيجابية قبل مواجهة الأبيض والمقاولون العرب

لاعب أسوان ينكر انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي

هروب قائد سيارة دودج بعد صدمه سيارتين في المهندسين.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot وسط الثلوج.. صور

لو هتشارك في معرض القاهرة الدولي.. تعرف على منتجات الإنتاج الحربي هناك.. صور

فيديو

ردود أفعال الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب توزيع التابلت.. فيديو
يمن الحماقي: الدولار مثل أي سلعة يخضع للعرض والطلب.. فيديو
الكهرباء: فوز مشروع بنبان يؤكد اهتمام مصر بالطاقة المتجددة.. فيديو
آسف يا أمي.. أغنية جديدة لمكافحة الإدمان.. لازم تسمعها
فيديو جراف| مختل عقليا بطل حادث إطلاق النار في أوسيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟