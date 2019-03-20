تنفيذ مناورة طوارئ حريق ومفرقعات بميناء السويس

شهد ميناء السويس تنفيذ مناورة طوارئ حريق بغرفة ماكينات إحدى القاطرات البحرية واشتباه فى وجود مفرقعات بسيارة داخل الميناء، بحضور اللواء أشرف قنديل، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء وحيد طوسون، رئيس الإدارة المركزية لميناء السويس والزيتيات، وذلك للتعرف على درجة استعداد وجاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية بموانئ البحر الأحمر ووحدة الحماية المدنية في المواقف المختلفة .





وبحسب بيان، الأربعاء، بدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة نويبع وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة وعدم قدرتهم للسيطرة على الحريق ويتم استدعاء الحماية المدنية بالميناء وإبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات إطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق.





وعلى الفور تتدخل الحماية المدنية بافرادها وسيارة الإطفاء وماكينة الإطفاء النقالي، ويتم إخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات إخلاء كلى للمنطقة المتضررة وتبدأ إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للاطفاء والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية.





كما تتوالى الأحداث بتلقى بلاغ اشتباه وجود مفرقعات بسيارة ويتم إبلاغ وحدة المفرقعات بالميناء ويتم التعامل معها بأجهزة الكشف عن المفرقعات للتأكد من عدم صحة البلاغ و يقوم مسئولي السلامة بتقديم تقرير تفصيلي عن أسباب وقوع الحادث وإجراءات الوقاية المستقبلية .



