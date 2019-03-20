مفاجأة.. السمنة تصيبك بالزهايمر.. اعرف التفاصيل

كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة بشأن مرض الزهايمر، حيث أفادت الدراسة التي نشرها موقع صحيفة daily mail البريطانية، بأن السمنة قد تكون سببًا في الإصابة بمرض الزهايمر.



وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين قاموا بتحسين صحة القلب والإقلاع عن التدخين، قلت احتمالات إصابتهم بتدهور الدماغ والزهايمر.



أما الذين يعانون من مشكلة السمنة المتزايدة فهي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية وبالتالي تزيد من احتمالات إصابتك بالزهايمر.



ووفقًا للبحث، فقد انخفضت معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر في العالم الغربي بنسبة 15 في المائة كل 10 سنوات منذ عام 1988، لكن السمنة قد تتسبب في إعادة ترتيب هذه النسب للأسوأ.

