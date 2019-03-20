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محافظات

فودة يفتتح توسعات مسجد التقوى بنويبع بتكلفة 2 مليون جنيه

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:47 م
فودة يفتتح توسعات
فودة " يفتتح توسعات مسجد التقوى بنويبع بتكلفة ٢ مليون جنيه
ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم ، برفقته اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة أوقاف جنوب سيناء، توسعات مسجد التقوى بحى الأمل بجوار مجلس مدينة نويبع والذى كانت مساحته 200 متر مربع لتصبح 650 مترا مربعا.

جاء ذلك خلال جولته اليوم فى إطار فعاليات اليوم الثالث لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى والذكرى الثلاثين لعودة طابا .

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن أعمال التوسعة شملت مكتبة ومصلى للسيدات ومكتب تحفيظ  قرآن كريم وسكن للإمام، معلنا عن وجود ثلاث مساجد جاهزة للافتتاح بعد تطويرها وتوسعتها من بينها مسجد بوادى فيران التابع لمدينة أبورديس ومسجد عايد سبيل بحى أبو رزق التابع لمدينة رأس سدر.

وقد أدى المحافظ صلاة الظهر بالمسجد فى بداية جولته وسط مئات المصلين بالمسجد ثم استكمل جولته. 

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