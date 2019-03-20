4 تحديات تواجه الزمالك قبل مباراة المقاولون العرب.. أبرزها لقاء القمة

عقب نجاحه في تخطي إحدى العقبات الأفريقية، يكون فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على موعد مع تحدٍ وعقبة جديدة بالدوري الممتاز اليوم، الأربعاء، وذلك عندما يحل ضيفًا على المقاولون العرب اليوم باستاد بتروسبورت بتمام الساعة السابعة في إطار الأسبوع الخامس والعشرين من عمر الدوري الممتاز.



ولا يوجد مجال للشك في أن الزمالك يعيش فترة من أفضل فتراته الكروية، حيث نجح في أن يتأهل إلى دور ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية متصدرًا مجموعته برصيد 9 نقاط، علاوة على تصدره مسابقة الدوري الممتاز لفترة طويلة وسط منافسة شرسة مع فريقي الأهلي وبيراميدز.



وتتمثل صعوبات المباراة بالنسبة للزمالك ولاعبيه، فيما سنسرده على النحو التالي :



الابتعاد بالصدارة

سيدخل فرسان القلعة البيضاء مباراة اليوم أمام ذئاب الجبل وهم رافعون لواء الفوز، ولن يكون لهم أي هدف سواه، وذلك بحثا عن أن يبتعد بالصدارة عن غريمه التقليدي ومنافسه في المباراة الأهلي ويوسع الفارق لأربع نقاط، حيث يملك الزمالك بالوقت الحالي 52 نقطة على صدارة ترتيب الدوري، وفي المركز الثاني الأهلي برصيد 51 نقطة.



ضربة للأهلي

سيسعى لاعبو الزمالك لتحقيق الفوز في تلك المباراة وحصد نقاطها الثلاثة، وذلك من أجل توجيه ضربة قوية إلى مشجعي الأهلي ولاعبيه والذين يبحثون عن أي تأخر أو أي تعثر للفريق الأبيض في مشوار الدوري الممتاز، لأن هذا سيسهل عليهم المنافسة بشكل أكبر.



فوز قبل القمة

فوز الزمالك في مباراة المقاولون العرب سيجعل لاعبي الزمالك يدخول القمة 117 وهم متفوقون نفسيًا على لاعبي النادي الأهلي، وذلك عن طريق تصدرهم للدوري الممتاز والابتعاد بفارق نقاط كافٍ عن الفريق الأبيض، وذلك على عكس إذا حقق الزمالك التعادل أو تعرض للخسارة في مباراة اليوم.



يدرك لاعبو الزمالك أن العامل النفسي هو أهم عامل في مباريات القمة وليس أداء أو مستوى أي فريق، وذلك ما كان يظهر في الكثير من مباريات القمة السابقة، وسبق وأن فاز الزمالك على الأهلي بفضل العامل النفسي وتفوق لاعبو الزمالك نفسيًا على لاعبي الأهلي.



مواصلة الفوز

على جانب آخر، يسعى لاعبو الزمالك وجهازه الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، لإثبات أن الفريق قادر على تحقيق الفوز تحت أي ظرف وفي أي مسابقة أو أي مباراة كانت، خاصة أن هذا يمنح اللاعبين ثقة الفوز واستمرارية تحقيق الانتصارات.