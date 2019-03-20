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محافظات

الجيزة: جهاز المشروعات الصغيرة دعم شباب المحافظة بـ 1.3 مليار جنيه

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:49 م
الجيزة: جهاز المشروعات
الجيزة: جهاز المشروعات الصغيرة دعم شباب المحافظة
محمد الصاحي
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مشروع إنشاء خزان مياه سعة 6000 م3 بمنطقة أرض اللواء، يأتي ضمن برامج الارتقاء الحضري، التي تتعاون فيها المحافظة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بخدمة المجتمع لتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، ومقاومة ما تعانيه البعض منها من مشكلات، كنقص في كميات المياه. 

وأوضح المحافظ، في بيان، الأربعاء، أن المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 25 مليون وسيقام بسعة 6000 م3 كجزء من مشروع تطوير منطقة (أرض اللواء) وسيساهم في زيادة ضغوط المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمناطق "الصفطاوي وسلامة الراضي والطريق الأبيض ومتفرعاتهما". 

وأشاد راشد بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للتنمية لصالح المواطن لتطوير البنية الأساسية والظروف المعيشة. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في دعم الشباب في محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الجهاز قدم دعما بمبالغ مالية تصل إلى مليار و300 مليون جنيه.
الجيزة: جهاز المشروعات الصغيرة دعم شباب المحافظة بـ 1.3 مليار جنيه
الجيزة: جهاز المشروعات الصغيرة دعم شباب المحافظة بـ 1.3 مليار جنيه
الجيزة: جهاز المشروعات الصغيرة دعم شباب المحافظة بـ 1.3 مليار جنيه

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