الجيزة: جهاز المشروعات الصغيرة دعم شباب المحافظة بـ 1.3 مليار جنيه

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مشروع إنشاء خزان مياه سعة 6000 م3 بمنطقة أرض اللواء، يأتي ضمن برامج الارتقاء الحضري، التي تتعاون فيها المحافظة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بخدمة المجتمع لتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، ومقاومة ما تعانيه البعض منها من مشكلات، كنقص في كميات المياه.





وأوضح المحافظ، في بيان، الأربعاء، أن المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 25 مليون وسيقام بسعة 6000 م3 كجزء من مشروع تطوير منطقة (أرض اللواء) وسيساهم في زيادة ضغوط المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمناطق "الصفطاوي وسلامة الراضي والطريق الأبيض ومتفرعاتهما".





وأشاد راشد بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للتنمية لصالح المواطن لتطوير البنية الأساسية والظروف المعيشة.



