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محافظات

فوز 113 متقدماً في قرعة الحج بالبحر الأحمر.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:00 م
إعلان أسماء الفائزين
إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
أجرت اليوم مديرية أمن البحر الأحمر، قرعة الحج لهذا العام بمقر ديوان عام المديرية، بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمستشار الديني للمحافظة، ومدير عام الأوقاف، ومدير عام الوعظ والفتوى بالأزهر الشريف، وعلماء الدين الإسلامي بالمحافظة، وممثلي المجتمع المدني، وعدد من الأهالي والمتقدمين.

وقال اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إن عدد المتقدمين للقرعة وصل إلى 633 مواطنًا، وفاز منهم 101 تحت السن، و12 فوق السن للحج هذا العام.

وفاز 12 من المتقدمين كبار السن، وعن قسم شرطة القصير 10 فائزين، وعن قسم أول الغردقة 14، وعن قسم شرطة ثان الغردقة 28 وعن قسم رأس غارب 33، وعن قسم شرطة سفاجا 16 حاجًا. 

وسادت حالة من البهجة بين الفائزين، وتعالت الزغاريد فور إعلان الأسماء، وتبادل المتواجدين التهاني وسط تهليل وتكبير.

وهنأ مدير الأمن الفائزين، متمنيا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا.
فوز 113 متقدماً في قرعة الحج بالبحر الأحمر.. صور
فوز 113 متقدماً في قرعة الحج بالبحر الأحمر.. صور
فوز 113 متقدماً في قرعة الحج بالبحر الأحمر.. صور
فوز 113 متقدماً في قرعة الحج بالبحر الأحمر.. صور
فوز 113 متقدماً في قرعة الحج بالبحر الأحمر.. صور

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