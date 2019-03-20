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أخبار البلد

غدا.. سعفان يكرم 68 أما مثالية بالقوى العاملة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:43 م
الامهات المثاليات
الامهات المثاليات
هيثم سعد الدين
يشهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غدا، الخميس، حفل تكريم الأمهات المثاليات بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث يمنحهم شهادات تقدير ومبلغا ماليا.

ويكرم الوزير، في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الوزارة، 68 أما مثالية على مستوى الديوان العام، والمديريات بالمحافظات، فضلا عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ووجه "سعفان" تحية تقدير بهذه المناسبة لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها، مؤكدا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها.

في السياق نفسه، احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتكريم ٣١ أما مثالية، حيث تم تكريم الأمهات اللاتي سيبلغن سن المعاش خلال عام ٢٠١٩، وذلك بتقديم بعض الهدايا لهن إيمانا واعترافا بما قدمنه خلال مشوار حياتهم وعطائهن اللامحدود لأبنائهن وأسرهن وزملائهن في العمل.

حضر الاحتفال عدد من أبناء الأمهات المكرمين وقدامى الزملاء الذين قدموا التهنئة وبعض الهدايا للأمهات المكرمات.

ونقل ياسر سعيد، مدير المديرية، تهنئة الوزير لجميع أمهات مديرية الإسماعيلية وتمنياته لهن بالصحة ودوام السعادة والعطاء، وقدم لهن بعض الهدايا بالنيابة عن الوزير في هذه المناسبة، كما بعثت العاملات المكرمات برسالة شكر وامتنان للوزير على هذه اللفتة الإنسانية وتقديره لهن.
غدا.. سعفان يكرم 68 أما مثالية بالقوى العاملة
غدا.. سعفان يكرم 68 أما مثالية بالقوى العاملة
غدا.. سعفان يكرم 68 أما مثالية بالقوى العاملة

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