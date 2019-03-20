رسميا.. بورتو يجد عقد كاسياس

أعلن نادي بورتو البرتغالي، رسميًا عن تمديد عقد الإسباني إيكر كاسياس، حارس الفريق، حتى صيف 2020.



وقال النادي البرتغالي في بيان رسمي، أن كاسياس جدد عقده مع الفريق لمدة موسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي، دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى.



وساهم كاسياس في تأهل بورتو إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب روما الإيطالي، ليصطدم بمواجهة ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ورفاقه.



وكان كاسياس انضم إلى صفوف بورتو في عام 2015، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني.





