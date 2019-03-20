يمن الحماقي: الدولار مثل أي سلعة يخضع للعرض والطلب.. فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولار مثل أي سلعة تخضع للعرض والطلب، لافتة إلى أن السوق المصرية شهدت زيادة في نسبة عرضه خلال الفترة السابقة.



وأوضحت "الحماقي"، خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم، الأربعاء، أن مصر الآن تشهد نموا في سعر الدولار، والذي يأتي من عدة مصادر مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر.



وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن فاتورة الواردات المصرية مرتفعة، حيث تشكل أحد أسباب ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق.

