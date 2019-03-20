تعرف على قائمة شرف أهلي ٢٠٠١ بعد تتويجه ببطولة الجمهورية

حقق لاعبو فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ إنجازًا كبيرًا، بعدما توجوا ببطولة الجمهورية رسميًا قبل نهايتها بثلاث جولات، وذلك بعد فوزهم الثمين على المقاولون العرب في ملعبه ٣ – ١، ليحققوا إنجازًا جديدًا لقطاع كرة القدم بالنادي.



وضمت قائمة الشرف للفريق ٢٨ لاعبًا، و ٦ لاعبين تم تصعيدهم من أعمار سنية أقل، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني بقيادة أحمد سراج.



وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي حمزة علاء – عاصم سليم – محمد أشرف – هاني عمرو – محمد أشرف – محمد المغربي – معاذ أنور – عمر حجاج – يوسف الزلباني – مصطفي هشام – عمر وائل – محمد السيد حسيني – إسماعيل حمدي طه محمود – شادي رضوان – يوسف عتمان – أحمد نبيل “كوكا” – حمادة الفيل – حسام ياسين – فادي وليد – عمر رزق – محمد سلامة – يوسف عبد القادر – عربي بدر – أحمد أشرف – عبد الوهاب علي – محمد ياسر – يوسف الشو -أحمد سيد عبد النبي – جلال أحمد فارس – يوسف طارق –

محمود صابر – أحمد سيد غريب – ميدو نبيل.



الجهاز الفني والإداري والطبي أحمد سراج (المدير الفني) زكريا حسين (المدرب العام ممدوح عبيد (المدرب المساعد. أحمد ابراهيم (مدرب حراس مرمي محمد راشد (المدير الإداري محمد عبد الحكيم (طبيب الفريق اسلام عبد الفتاح (معد بدني ناجح أحمد أبو زهرة (أخصائي إصابات وعلاج طبيعي شعبان عبد الله (مسئول أدوات سامح عبد الظاهر (مسئول أدوات)



