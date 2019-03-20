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رياضة

ميدو: كل ما يشغلني هو إثبات براءتي أمام جماهير الوحدة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:47 م
ميدو
ميدو
إسراء أشرف
أكد أحمد حسام "ميدو" في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، وآخر لمباحث الإنترنت، يطالب فيهما بسرعة التوصل إلى الشخص الذي اخترق حسابه، وقام بكتابة تغريدة مسيئة، أدت لإقالته من تدريب فريق الوحدة، وتعرضه لهجوم شديد من جانب جماهير النادي.

وقال ميدو: "كل الشكر لمجلس إدارة وجماهير الوحدة، وأحترم قرارات الإدارة، لكني لست الآن بصدد الكلام عن أي تفاصيل لأن كل ما يشغلني هو إثبات براءتي أمام جماهير الوحدة ومسؤوليه من خلال اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، التي تكفل لي حقي وتوضح الصورة أمام الرأي العام السعودي".

وأضاف ميدو في تصريحاته للصحيفة السعودية: "تقدمت ببلاغين رسميين، الأول إلى النائب العام المصري ويحمل رقم 19 عرائض نيابة قسم أول مدينة نصر بتاريخ 19\3\2019، والثاني إلى مباحث الإنترنت ويحمل رقم 9 أحوال بتاريخ 19\3\2019 أيضًا، من أجل التوصل إلى الشخص الذي اخترق حسابي على "تويتر"، والوصول إلى الحقيقة التي تهمني للغاية من أجل عدم اهتزاز صورتي أمام جماهير الوحدة والرأي العام السعودي".

وكان الوحدة، أعلن صباح أمس، الثلاثاء، إقالة ميدو من القيادة الفنية للفريق، بعد الهزيمة أمام النصر برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي، ودخوله في مناوشات مع أحد مشجعي النادي عبر "تويتر"، قبل أن يعلن إن حسابه تعرض لاختراق.

وتوصل الوحدة، لاتفاق رسمي مع المدرب الأرجنتيني خوان براون، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا لميدو.
ميدو: كل ما يشغلني هو إثبات براءتي أمام جماهير الوحدة

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