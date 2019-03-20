ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

غدا .. أهلي ٢٠٠٢ يواجه وادي دجلة في بطولة القطاعات

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:51 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢، غدا الخميس، مع مضيفه وادي دجلة، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة السادسة عشر لبطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يأمل في تحقيق انتصار جديد، بعد فوزه في لقاء الجولة السابقة بنتيجة كبيرة على مركز شباب زينهم، بسبعة أهداف دون رد، وهو اللقاء الذي استعاد فيه الفريق لاعبَيه المميزين أحمد سيد غريب الذي سجل ٦ أهداف وعلي عمرو، بعد غيابهما للإصابة.

ويمتلك الأهلي في رصيده ٣٣ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في ٦ مباريات، بينما لم يتلق أي هزيمة، حيث تعادل مع المقاولون ١ – ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) ٥ – صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ – ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، ثم تعادل مع النجوم ٢ – ٢، وفاز على الزمالك ٢ – ١، وحلوان القبلية ٥ – ١، والحديد والصلب ١٠ – ١، والغابة ٦ – صفر، والمجموعات العلمية ١٠ – ١، ثم تعادل مع المقاولون سلبيًا، وفاز على مصر الجديدة ٥ – صفر، وتعادل مع إنبي ١ – ١، وفاز على شباب زينهم ٧ – صفر، مسجلًا ٥٧ هدفًا مقابل ٩ أهداف في شباكه.

ويضم جهاز فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.

ترشيحاتنا

الوحدة السعودي يعلن عن مدربه الجديد بعد إقالة ميدو

النيابة العامة: لاعب أسوان وآخرون انضموا لجماعات إرهابية وسعوا لقلب نظام الحكم

في سابقة غريبة.. عصابات نيوزيلندا تدشن حملة لحماية المساجد بعد المذبحة

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

زوجة لمحكمة الأسرة: جوزي مش راجل وعايز يبيعني لأصدقائه

حل فعال لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة.. فيديو

وزيرة الهجرة تهنئ معلمتها وتقضي يومًا معها بالزي المدرسي بمناسبة عيد الأم

استشاري بدانة يقدم الريجيم الأسرع لإنقاص الوزن.. فيديو

أول رد من إيران على تقارير اختراق هواتف القادة الإسرائيليين

فرجاني ساسي يطير إلى تونس.. فجر الخميس

ثبوت نسب الطفلة ديالا عادل السيوي لوالدها الفنان التشكيلي الشهير

ميدو: كل ما يشغلني هو إثبات براءتي أمام جماهير الوحدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot وسط الثلوج.. صور

لو هتشارك في معرض القاهرة الدولي.. تعرف على منتجات الإنتاج الحربي هناك.. صور

فيديو

نادية العراقي: الأدوار التي عرضت عليا كانت ميتة وأنا حييتها.. فيديو
ردود أفعال الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب توزيع التابلت.. فيديو
يمن الحماقي: الدولار مثل أي سلعة يخضع للعرض والطلب.. فيديو
الكهرباء: فوز مشروع بنبان يؤكد اهتمام مصر بالطاقة المتجددة.. فيديو
آسف يا أمي.. أغنية جديدة لمكافحة الإدمان.. لازم تسمعها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟