غدا .. أهلي ٢٠٠٢ يواجه وادي دجلة في بطولة القطاعات

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢، غدا الخميس، مع مضيفه وادي دجلة، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة السادسة عشر لبطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.



ويدخل الأهلي المباراة وهو يأمل في تحقيق انتصار جديد، بعد فوزه في لقاء الجولة السابقة بنتيجة كبيرة على مركز شباب زينهم، بسبعة أهداف دون رد، وهو اللقاء الذي استعاد فيه الفريق لاعبَيه المميزين أحمد سيد غريب الذي سجل ٦ أهداف وعلي عمرو، بعد غيابهما للإصابة.



ويمتلك الأهلي في رصيده ٣٣ نقطة، من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في ٦ مباريات، بينما لم يتلق أي هزيمة، حيث تعادل مع المقاولون ١ – ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) ٥ – صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ – ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، ثم تعادل مع النجوم ٢ – ٢، وفاز على الزمالك ٢ – ١، وحلوان القبلية ٥ – ١، والحديد والصلب ١٠ – ١، والغابة ٦ – صفر، والمجموعات العلمية ١٠ – ١، ثم تعادل مع المقاولون سلبيًا، وفاز على مصر الجديدة ٥ – صفر، وتعادل مع إنبي ١ – ١، وفاز على شباب زينهم ٧ – صفر، مسجلًا ٥٧ هدفًا مقابل ٩ أهداف في شباكه.



ويضم جهاز فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.