غدا.. أهلي ٩٩ يواجه الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» ضيفًا على الاتحاد السكندري، غدًا الخميس، في المباراة التي تجمعهما بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ٢٧ من بطولة الجمهورية.



وكان الأهلي قد فاز الأسبوع الماضي على بتروجت برباعية نظيفة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق ٦ نقاط عن الإسماعيلي المتصدر، لذلك يأمل في الفوز على الاتحاد من أجل حصد ٣ نقاط جديدة، والاستمرار في المنافسة على استعادة قمة الدوري.



ويمتلك الأهلي ٥٤ نقطة في رصيده، مقابل ٦٠ نقطة للإسماعيلي، حيث فاز الأهلي هذا الموسم في ١٦ مباراة وتعادل في ٦، وخسر في ٤ مباريات، مسجلًا ٥٥ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٢٧ هدفًا.



ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.