منتخب الجزائر يفقد الحارس الأساسي فى أمم إفريقيا 2019

يفتقد منتخب الجزائر لكرة القدم خدمات الحارس الأساسي رايس وهاب مبوحلي لدى مشاركة الخضر فى نهائيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.



جاء ذلك بعدما أعلن نادي الإتفاق السعودي عن غياب حارس مرماه رايس وهاب مبولحي إلى نهاية الموسم بسبب كسر وخلع لمفصل أحد أصابع يده اليمنى.



ومن المقرر أن يخضع حارس الخضر الى إجراء أشعة يعقبها عملية جراحية تجبره على الغياب عن الخضر والزود عن مرماه فى نهائيات كان 2019 .

