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رياضة

منتخب الجزائر يفقد الحارس الأساسي فى أمم إفريقيا 2019

الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:01 م
رايس وهاب مبوحلي
رايس وهاب مبوحلي حارس مرمى منتخب الجزائر
يسري غازي
يفتقد منتخب الجزائر لكرة القدم خدمات الحارس الأساسي رايس وهاب مبوحلي لدى مشاركة الخضر فى نهائيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.

جاء ذلك بعدما أعلن نادي الإتفاق السعودي عن غياب حارس مرماه رايس وهاب مبولحي إلى نهاية الموسم بسبب كسر وخلع لمفصل أحد أصابع يده اليمنى.

ومن المقرر أن يخضع حارس الخضر الى إجراء أشعة يعقبها عملية جراحية تجبره على الغياب عن الخضر والزود عن مرماه فى نهائيات كان 2019 .

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