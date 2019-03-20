الدفع الإلكتروني يقضى على الفساد ويحقق الشفافية.. خبراء عن إلغاء الدفع كاش: يغلق أدراج المرتشين ويوقف اللعب تحت الترابيزة.. يضمن حصول الدولة على حقوقها.. ويضم الاقتصاد الأسود لـ الرسمي

خبراء حول الدفع الإلكتروني وإلغاء الكاش

مصطفى أبو زيد: يضمن حصول الدولة على حقوقها

صلاح فهمي: محاولة لغلق أدراج المرتشين ووقف التربح غير المشروع

يسري طاحون: تعميم الشمول المالي يحقق الشفافية ويقضي على الفساد

"أبو زيد": يهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى

أما الدفع الإلكتروني فهو

مميزات نظام الدفع الإلكتروني

الشروط الواجب توافرها في منصات الدفع:

ما هى وسائل الدفع الإلكتروني؟

Prepaid Cards

أهم طرق الدفع الإلكتروني

أنظمة الدفع الإلكتروني

تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق قانون الدفع غير النقدي بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على القانون، في جلسة 11 مارس الجاري، ويهدف القانون إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى.ويستعرض "صدى البلد" آراء الخبراء حول الأهمية الاقتصادية للدفع الإلكتروني، حيث قال صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، لـ "صدى البلد"، إن قانون الدفع غير النقدي سيقلل من تداول العملات النقدية في المؤسسات والأجهزة الحكومية، والذي بدوره يحد من دفع الرشاوى ومعاملات "تحت الترابيزة".وأوضح "فهمي" أن القانون الذي اقترحته الحكومة يحقق سياسات الدولة في التوجه نحو المزيد من الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي "الكاش" والتشجيع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.وأكد الخبير الاقتصادي أن الحد من التعامل النقدي (الكاش) بين المواطن –طالب الخدمة- والمؤسسات الحكومية والأجهزة المختلفة بمختلف قطاعات الدولة –مقدمة الخدمة- يوفر الوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين.بينما قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تطبيق الشمول المالى حاليا ضرورة ملحة لتساعد الحكومة فى تنفيذ استراتيجتها التى تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، والتى تضم جميع الأنشطة الاقتصادية والتى لا يتم من خلالها تحصيل الدولة مستحقاتها من الضرائب.وأضاف أبو زيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشمول المالي سيساعد الحكومة فى وضع الخطط الاقتصادية والتنموية بناءً على تقديرات حقيقية لواقع النشاط الاقتصادي، ومن خلال استخدام التكنولوجيا التى تساعد على توفير الخدمات المقدمة للأفراد بطريقة سهلة وأسرع للمواطنين.وتابع الخبير الاقتصادي: "ذلك من شأنه جذب المواطنين إلى التعامل من خلال آلية الدفع الإلكترونى"، مشيرا إلى أن هذا سيساهم فى خفض التعاملات غير القانونية من حالات النصب والاحتيال والتزييف للعملات النقدية.وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق عمليات الدفع الإلكتروني بدلا من تعاملات الدفع كاش، ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة والمعاملات المالية، ما يزيد من فرص دعم الصادرات المصرية بسهولة ويسر.وقال "أبو زيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن إلغاء الكاش يضمن حصول الدولة على حقوقها في عمليات تحويل الأموال أو العمليات الاستيرادية بشكل لحظي، ومنع وجود أي أخطاء محاسبية سواء في تقديم إقرارات الضرائب وسداد المتحصلات عليها وعمليات الإفراج الجمركي وغيرها.وأوضح الخبير أن الدفع الإلكتروني يساهم في تقنين عمليات انتقال الأموال والمعاملات النقدية بطرق تتواكب مع التكنولوجية الحديثة بطرق شرعية، مشيرا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تعتمد على استخدام التقنيات المتطورة مثل تطبيقات الموبايل وشبكات الإنترنت للتيسير على المواطنين، معتبرا أن تلك الإجراءات ستساعد الجهاز المصرفي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وحصر أكبر قدر من العملاء على مستوى المحافظات والمناطق التي لا تتعامل مع البنوك.وأكد الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، على أن تطبيق الشمول المالي سيساهم في تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد، من خلال النظام الإلكتروني الذي سيوضح جميع التعاملات داخل الدولة.وقال طاحون، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الشمول المالي يشمل كل التعاملات داخل الدولة، بما في ذلك موازنة الدولة مواردها وأوجه الصرف، لافتا إلى أن تطبيق الشمول المالي سيقضي على التلاعب والانحراف داخل أي مؤسسة بالدولة.وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر الدولة تفتقر في الوقت الحالي إلى وجود قوة بشرية مؤهلة قادرة على إدارة المنظومة، لافتا إلى أنه من الضروري أن يعمم الشمول المالي، فحتى صاحب السوبر ماركت على سبيل المثال يجب أن يكون لديه سيستم مرتبط بوزارة المالية عند إدخاله مبيعاتها يتم تحويل الضريبة للوزارة مباشرة.إحدى طرق سداد ودفع كل التزاماتك اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إلكترونيا، وهو أيضا عبارة عن نظام تقدّمه المؤسسات المالية والمصرفية لجعل عملية الدفع الإلكترونيّ آمنة وسهلة، وتمتاز هذه المنظومة بخضوعها للقوانين، التي تجعل جميع الحركات المالية تتم فى سرية تامة، لضمان الحماية والأمان للمستخدم، وظهر بالتزامن مع ظهور التجارة الإلكترونية، لذلك يعتبر ذا علاقة وثيقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تكمل إجراءاتها الإلكترونية من بيع وشراء.• تسهيل وتيسير عملية الشراء والتعاملات المالية لمستخدم وسيلة الدفع الإلكتروني بشكل آمن.• سهولة التعامل من خلال الموبايل بدلًا من حمل النقود النقدية.• يساعد نظام الدفع الإلكتروني البنوك على تحقيق أرباح كبيرة بسبب الرسوم والفوائد والغرامات المالية التى تفرضها على بطاقات الائتمان.• يضمن التاجر جميع حقوقه عند إتمام العملية، وهذا بالتالي سيؤدى إلى ارتفاع نسبة المبيعات لديه.توفير الأمان اللازم لنقل المال عبر منصات الدفع الإلكتروني.يجب أن تتميز بسهولة الربط مع المتاجر الإلكترونية المختلفة.يجب أن تتوفر ميزة التسوق من خلال استخدام الهاتف الذكي.وجود ميزة الدفع بالعملات المختلفة.يجب أن تتميز بعدم وجود أي رسوم إضافية خفية عن العميل.بطاقات الدفع المسبق (Prepaid Cards): وهي عبارة عن بطاقات تستطيع من خلالها أن تدفع أو تسحب الأموال النقدية، وتصدر هذه البطاقات من المؤسسات أو الشركات أو البنوك مما يسهل لحامليها أو مستخدميها أن يقوموا بعمليه الشراء على ذمة مصدرها، وهناك عدة أنواع منها (Credit card) والـ (Debit card) والـ (Prepaid card) وغيرها من الأنواع.تتميز بطاقة الدفع الـprepaid بعدة مميزات منها: أن المستخدم يستطيع إيداع مبلغ محدد من المال في الحساب الخاص به بالبطاقة الائتمانية مسبقة الدفع، وعندما يقوم المستخدم بأي عملية شراء باستعمال هذه البطاقة سيخصم البنك المبلغ من الرصيد الائتماني المتوفر.ومن المميزات الأخرى لبطاقة الائتمان مسبقة الدفع أنها تعتبر أكثر أمانًا لصاحبها ممن يحمل مبلغ مالي، فهي بذلك توفر التأمين على المشتريات والتأمين على الحالات الطارئة وحجز الفنادق، كما أن البنك يستفيد أيضا من هذه العمليات التى تتم باستخدام البطاقة فيحصل على عمولة لقاء كل عملية.• المواقع الإلكترونية (Electronic Websites): تعتبر المواقع الإلكترونية من أهم وسائل الدفع الإلكتروني؛ لأنها تلعب دور الوسيط بين الذي يقوم بالشراء والتاجر ويفضله الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي لسهولة شراء أي منتج من خلال الإنترنت.• الحوالات المصرفية (Bank Transfers): استخدمت مؤخرًا هذه الميزة بعدما أتاحتها معظم البنوك كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني واستغنى بها كثير من العملاء والأشخاص؛ لأنها سهلت عمليات تحويل الأموال فأصبح بإمكانك تحويل مبلغ معين إلى أي جهة مسئولة للشراء أو تحويل مبلغ معين لشخص آخر باستخدام نفس البنك أو من بنك لبنك آخر أو حتى من بنك الى بنك آخر في دولة أخرى.• شركات التحويل (Conversion Companies): هي عبارة عن خدمة دفع إلكتروني سريعة، تُتيح للمستفيد استلام الدفعات الماليّة من خلال خدمة تحويل المال العالمية عن طريق تحصيل الأموال من الوكيل المحلّي للشركات العالمية، كما تُوفّر هذه الشركات حريّة اختيار الدفع النقدي بأيّ عملة.• شركات الموبايل للتحويل (Conversion Mobile Companies): تعمل هذه الشركات بأحدث طريقة في مجال الدفع عن طريق الإنترنت، وتعتمد هذه الشركات على برامج معينة خاصة بها يتم إنشاؤها وتطويرها في مواقعهم المخصصة، التي تتميز بالسهولة في التحويل، فيمكنك تحويل مبلغ معين من دولة إلى دولة دون الحاجة إلى الذهاب للبنك للتحويل، فقط تعمد على هاتفك أو تستخدم التطبيق من على جهازك، وهناك شركات كبيرة في هذا المجال.• الدفع عن طريق POS) Point of Sale)• عن طريق أجهزة الصراف الآلي (ATM’s)• الدفع عن طريق الإنترنت