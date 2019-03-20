حبس 3 عاطلين لحيازتهم 25 كيلو حشيش بالمعادي

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، واشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 25 كيلو حشيش.



واعترف المتهمين امام فهد مجدى وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن أحدهم مختص بنقل المواد المخدرة بواسطة سيارة نصف نقل من محافظة مرسى مطروح والأثنين الأخرين مهمتهم استلام المواد المخدرة لترويجها على عملائهم بمنطقة المعادي.



وكانت الادارة العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على كل من فرج م ا، وحسام ا م، وشكل ع م، عاطلين، أثناء قيام أحدهم بتسليم الاثنين الاخرين جوال به 25 كيلو حشيش قام باحضاره من محافظة مرسى مطروح بواسطة سيارة نصف نقل، من أجل ترويجها على عملائهم بمنطقة المعادي، وتم تحرير بالواقعة رقم 3758 لسنة 2019 جنايات المعادى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

